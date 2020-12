M5S: “Parco del Matese, istituzione bloccata dai ritardi della Regione Campania” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale del Matese, avviato quasi due anni e mezzo fa, è rimasto arenato perché dalla Regione Campania non sono stati trasmessi gli atti relativi alle osservazioni sulla perimetrazione dell’area richiesti dal ministero dell’Ambiente. Documentazione che, invece, è stata inviata da tempo dalla Regione Molise, nei cui confini ricade parte dell’area del Parco. Purtroppo, a causa degli atavici difetti di programmazione e di ritardi che rappresentano una costante degli uffici di Palazzo Santa Lucia, è rimasto al palo l’intero iter, bloccando un’ampia serie di progetti che avrebbero consentito la riscoperta e il rilancio di un’area che rappresenta un patrimonio per le aree interne della nostra Regione. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il procedimento per l’del Parco Nazionale del, avviato quasi due anni e mezzo fa, è rimasto arenato perché dallaCampania non sono stati trasmessi gli atti relativi alle osservazioni sulla perimetrazione dell’area richiesti dal ministero dell’Ambiente. Documentazione che, invece, è stata inviata da tempo dallaMolise, nei cui confini ricade parte dell’area del Parco. Purtroppo, a causa degli atavici difetti di programmazione e diche rappresentano una costante degli uffici di Palazzo Santa Lucia, è rimasto al palo l’intero iter, bloccando un’ampia serie di progetti che avrebbero consentito la riscoperta e il rilancio di un’area che rappresenta un patrimonio per le aree internenostra. ...

