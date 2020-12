Lutto nella pasticceria, addio ad un noto maestro di panettone e gelati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lutto nella pasticceria, a Milano a causa di un incidente d’auto è morto Giuseppe Travaini considerato il re dei panettoni e gelati milanesi Lo amavano in tantissimi a Milano Giuseppe Travaini e davanti la sua pasticceria c’era sempre la fila. Per molti era il re dei panettoni e dei gelati milanesi e questo la dice L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020), a Milano a causa di un incidente d’auto è morto Giuseppe Travaini considerato il re dei panettoni emilanesi Lo amavano in tantissimi a Milano Giuseppe Travaini e davanti la suac’era sempre la fila. Per molti era il re dei panettoni e deimilanesi e questo la dice L'articolo proviene da YesLife.it.

bidibibodibimu : sksate e io che speranze ho nella vita? mi ritiro, sono in lutto #gfvip - antobon2 : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - TheMorningBark : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - EnricoDon3 : Anche Sabella, ex c.t della nazionale argentina è deceduto, altro lutto nella nazione sudamericana. - mattinodipadova : [IL LUTTO] Andrea Testa era padre di due figli, il malore nella notte. Nel 2007 aveva fondato un’azienda per i lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nella Marca, a soli 75 anni si è spento il noto imprenditore Enzo Lorenzon TrevisoToday Maurizio Tiranti morto di Covid a 61 anni, Villa Potenza in lutto

Macerata, 9 dicembre 2020 - Villa Potenza è in lutto per Maurizio Tiranti, 61 anni, morto l’altro ieri a Torrette, dopo essere stato ricoverato per Covid a Macerata e a Civitanova. "Vedere peggiorare ...

GISCARD D’ESTAING/ L’artefice del proprio mito che cambiò la Francia (e fu fischiato)

Oggi in Francia giornata di lutto nazionale per la morte dell’ex presidente Valéry Giscard d'Estaing (1916-2020), grande riformatore ed europeista convinto ...

Macerata, 9 dicembre 2020 - Villa Potenza è in lutto per Maurizio Tiranti, 61 anni, morto l’altro ieri a Torrette, dopo essere stato ricoverato per Covid a Macerata e a Civitanova. "Vedere peggiorare ...Oggi in Francia giornata di lutto nazionale per la morte dell’ex presidente Valéry Giscard d'Estaing (1916-2020), grande riformatore ed europeista convinto ...