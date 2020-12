L’università ignorata dell' era Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Del tutto assente nelle ormai canoniche conferenze stampa di Giuseppe Conte,da lui come dai giornalisti che lo interrogano. Introvabile sui giornali. In questo annus horribilisè totalmente fuori dal dibattito pubblico, e persino chi per mestiere dovrebbe occuparsene - il ministro Manfredi, la comunità accademica - non pare impegnatissimo a farcela entrare. Gli studenti universitari sono anch’essi, nell’era, invisibili. Almeno, quelli dei licei si siedono davanti ai portoni chiusie scuole, dunque un po’ “si vedono”, e sui bambini e i ragazzia scuola’obbligo – come conciliare le loro esigenze personali e familiari, il loro “diritto allo studio” con la crisi sanitaria? - c’è discussione, c’è polemica. Sui giornali si legge spesso: la scuola ...