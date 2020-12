Luisito Suarez sul Barcellona: “Situazione catastrofica. Nessuno aiuta Messi…” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Luisito Suarez non le manda a dire al Barcellona dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juventus. Netto il 3-0 in favore dei bianconeri come netta la crisi di gioco del club blaugrana. Parlando ad AS, l'ex storico giocatore ha detto la sua sul difficile momento dei catalani.Luisito Suarez: "Situazione catastrofica al Barcellona"caption id="attachment 1062663" align="alignnone" width="676" Cristiano Ronaldo, Juventus (Getty Images)/caption"Devono pensare bene quando si tratta dell'allenatore e delle sue decisioni", ha detto Suarez. "La situazione al Barcellona è catastrofica. I giocatori del Barca commettono i peggiori errori individuali e di squadra. Mi sembra chiaro come non ci sia lucidità, aggressività, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020)non le manda a dire aldopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juventus. Netto il 3-0 in favore dei bianconeri come netta la crisi di gioco del club blaugrana. Parlando ad AS, l'ex storico giocatore ha detto la sua sul difficile momento dei catalani.: "Situazioneal"caption id="attachment 1062663" align="alignnone" width="676" Cristiano Ronaldo, Juventus (Getty Images)/caption"Devono pensare bene quando si tratta dell'allenatore e delle sue decisioni", ha detto. "La situazione al. I giocatori del Barca commettono i peggiori errori individuali e di squadra. Mi sembra chiaro come non ci sia lucidità, aggressività, ...

