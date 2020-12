Luigi Scarpa trionfa con ‘Malum Aeterni’: dal Cilento a Hollywood, è italiano il nuovo talento del Cinema horror (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’horror all’italiana non è morto. Il talento campano Luigi Scarpa trionfa ai più prestigiosi festival internazionali, organizzati sul web da Londra fino Hollywood a causa della pandemia e dedicati ai film dell’orrore, con il suo primo cortometraggio d’autore Malum Aeterni. Girato nel 2019, lo short movie è un omaggio a Gioi, paese d’origine del filmmaker in provincia di Salerno. Ispirazioni che richiamano “Shining” del 1980 di Stanley Kubrick con Jack Nicholson e “The Ring”, diretto nel 2002 da Gore Verbinski con Naomi Watts, nella sceneggiatura della micro pellicola che predilige la narrazione visiva per immagini ai dialoghi parlati degli interpreti. Notte, buio, luna piena. Un’auto attraversa le tortuose strade di un paesino di montagna. Un incontro rompe il silenzio di quel luogo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’all’italiana non è morto. Ilcampanoai più prestigiosi festival internazionali, organizzati sul web da Londra finoa causa della pandemia e dedicati ai film dell’orrore, con il suo primo cortometraggio d’autore Malum Aeterni. Girato nel 2019, lo short movie è un omaggio a Gioi, paese d’origine del filmmaker in provincia di Salerno. Ispirazioni che richiamano “Shining” del 1980 di Stanley Kubrick con Jack Nicholson e “The Ring”, diretto nel 2002 da Gore Verbinski con Naomi Watts, nella sceneggiatura della micro pellicola che predilige la narrazione visiva per immagini ai dialoghi parlati degli interpreti. Notte, buio, luna piena. Un’auto attraversa le tortuose strade di un paesino di montagna. Un incontro rompe il silenzio di quel luogo, ...

CorriereCitta : Luigi Scarpa trionfa con ‘Malum Aeterni’: dal Cilento a Hollywood, è italiano il nuovo talento del Cinema horror - OltreleColonne : Malum Aeterni il corto horror di Luigi Scarpa - ZoomMagazineIT : ‘Malum Aeterni’: il cortometraggio horror di Luigi Scarpa fa incetta di premi - LoZioPrete : Don Martino, da “Una scarpa” in “Lo zio prete” di Luigi Santucci. Una favola di cose buone e natalizie. - bacistaellari : ma ci pensate mai che in francese 'Louis' suona così bello elegante aristocratico, mentre in italiano 'Luigi' dà di scarpa vecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Scarpa 'Malum Aeterni': il cortometraggio horror di Luigi Scarpa fa incetta di premi Zoom Magazine Regista cilentano trionfa al festival dell'horror: il film del giovane Luigi Scarpa

Malum Aeterni è il primo cortometraggio scritto e diretto dal regista campano Luigi Scarpa: un omaggio alla sua terra d’origine, il Cilento, dove da secoli si tramandano storie di miti e leggende popo ...

Nino D’Angelo: ‘Con la scomparsa di Luigi De Filippo il teatro è più povero’

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Malum Aeterni è il primo cortometraggio scritto e diretto dal regista campano Luigi Scarpa: un omaggio alla sua terra d’origine, il Cilento, dove da secoli si tramandano storie di miti e leggende popo ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...