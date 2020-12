LOVE CHROME® arriva in Italia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un prodotto del brand di pettini giapponese 23stbeauty.com, l’e-commerce specializzato in cosmesi, make-up e prodotti per il corpo rigorosamente 100% clean, inserisce in esclusiva per l’il brand di pettini giapponese. Luxury Hair Care Collectionè la linea luxury di pettini extra resistenti, super leggeri, anti-rottura e dal design ergonomico.CHROMEPettine Tetsuki Gold Pettine anti rottura placcato oro 24k 117,00€ Pettini di altissima qualità realizzati con la stessa tecnologia con cui vengono cromate le componenti delle auto sportive di lusso. Grazie a questa preziosa lavorazione i pettini risultano leggeri, robusti e con una superficie estremamente liscia, perfetta per pettinare i capelli senza creare attrito. La superficie cromata ...