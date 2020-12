Lotteria degli scontrini: la guida (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lucia Izzo - La Lotteria degli scontrini è un nuovo strumento ideato dallo Stato per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale che partirà il 1° gennaio 2021. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lucia Izzo - Laè un nuovo strumento ideato dallo Stato per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale che partirà il 1° gennaio 2021.

GiulioCentemero : Lotteria degli scontrini? Pagano gli esercenti! Questo #governo ne facesse una giusta?? - sole24ore : Lotteria degli scontrini, ecco perché?in farmacia non vale - matteosalvinimi : Altro che 'lotteria degli scontrini', date gli aiuti promessi a ristoratori e commercianti che avete massacrato!… - pier_m : Settimana perfettamente riassunta dal seguente fatto. Vado a fare la spesa, l'importo minimo per la lotteria degli… - panibbi : RT @NoEvilHero: Hanno istituito il cash back e la lotteria degli scontrini per combattere l'evasione fiscale. Ma le opere incompiute dello… -