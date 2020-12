Lombardia zona gialla dal 13 dicembre | l’annuncio social del governatore Fontana

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da domenica 13lasarà ufficialmente. La dichiarazione ufficiale arriva direttamente dallombardo, Attilio, che ha dato la notizia suinetwork. Leggi anche › Zone rosse, arancioni e gialle: le 8 cose che si possono e non possono fareda domenica «Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore» spiega il presidente della Regione in un videopost condiviso sui suoi profili. ...