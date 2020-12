"Lombardia zona gialla da domenica". L'annuncio di Fontana, si vede la luce (ma resta un sospetto) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fine di un incubo? Non ancora, ma si avvicina: da domenica, la Lombardia diventa zona gialla. Si allentano insomma le misure per il contenimento del coronavirus. La decisione è stata ufficializzata dopo il bollettino di ieri, martedì 8 dicembre, che contava 1.656 nuovi positivi in Regione (solo 124 a Milano città), 5.699 guariti e un indice Rt a quota 0,71. La conferma al fatto che la Lombardia sarà zona gialla è arrivata direttamente dal governatore, Attilio Fontana, che ha fatto sapere sui social: "Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fine di un incubo? Non ancora, ma si avvicina: da, ladiventa. Si allentano insomma le misure per il contenimento del coronavirus. La decisione è stata ufficializzata dopo il bollettino di ieri, martedì 8 dicembre, che contava 1.656 nuovi positivi in Regione (solo 124 a Milano città), 5.699 guariti e un indice Rt a quota 0,71. La conferma al fatto che lasaràè arrivata direttamente dal governatore, Attilio, che ha fatto sapere sui social: "Da13 dicembre lasarà ufficialmente. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, ...

carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - SkyTG24 : Covid, da domenica Lombardia in zona gialla: l’annuncio di Fontana - heavll : Ecco come sarà la Lombardia in zona gialla: - laregione : Fontana: ' Da domenica Lombardia in zona gialla' -