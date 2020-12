Lombardia zona gialla da domenica | c’è ‘Speranza’ per la Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dalasarà ufficialmente. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata eentrerà in vigore“. Con queste parole, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato che la propria regione rientrerà, a partire da, nella fascia di rischio definita “”. Ormai è noto come le classificazioni di rischio avvengano attraverso l’interpolazione di 21 criteri stabili dall’Iss. Altrettanto noto è che la, nella prima come nella seconda ondata, sia stata una tra le regioni più duramente colpite dal ...