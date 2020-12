Lombardia zona gialla: cosa cambia da domenica 13 dicembre. Le Faq su spostamenti e visite (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020 - Dalla zona arancione a quella gialla: il passo è fatto. Sciolte le riserve, il ministro della salute Roberto Speranza ha informato il governatore Fontana che, numeri alla ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 92020 - Dallaarancione a quella: il passo è fatto. Sciolte le riserve, il ministro della salute Roberto Speranza ha informato il governatore Fontana che, numeri alla ...

FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - RegLombardia : #LNews “Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente dell… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Fontana: «#Lombardia da domenica zona gialla». «Questa mattina il ministro #Speranza mi ha informato che, come per le vol… - LiberaTvTicino : Lombardia zona gialla da domenica. Cambia poco per i ticinesi: tampone e annuncio all'ASL per chi vorrà recarsi in… -