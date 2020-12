Lombardia, il governatore Fontana annuncia la zona gialla dal prossimo 13 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Notizia importante per la regione Lombardia, una delle zone del paese più colpite dal Coronavirus: il governatore Attilio Fontana ha comunicato che dal prossimo 13 dicembre la regione passerà da zona arancione a gialla, in accordo con il governo, dopo un sensibile calo dei contagi nelle ultime settimane. Cosa cambia Le parole di Fontana sono state le seguenti: Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore. Tra le differenze sostanziali, da domenica ci si potrà spostare sia tra Comuni che verso altre Regioni che sono a loro volta zone gialle, anche passando da zone rosse ma senza fermarsi, essendo consentito il transito. Resta il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Notizia importante per la regione, una delle zone del paese più colpite dal Coronavirus: ilAttilioha comunicato che dal13la regione passerà daarancione a, in accordo con il governo, dopo un sensibile calo dei contagi nelle ultime settimane. Cosa cambia Le parole disono state le seguenti: Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore. Tra le differenze sostanziali, da domenica ci si potrà spostare sia tra Comuni che verso altre Regioni che sono a loro volta zone gialle, anche passando da zone rosse ma senza fermarsi, essendo consentito il transito. Resta il ...

