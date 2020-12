Lombardia, Fontana annuncia: “Sarà zona gialla da domenica” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Buone notizie per la Lombardia: da domenica passerà in zona gialla. A darne l’annuncio il governatore Attilio Fontana I numeri relativi al Covid sono in trend negativo, ma è ancora presto per abbassare la guardia. Il governo ha emanato qualche giorno fa un nuovo Dpcm, con attenzione massima per il periodo clou delle festività natalizie. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Buone notizie per la: da domenica passerà in. A darne l’annuncio il governatore AttilioI numeri relativi al Covid sono in trend negativo, ma è ancora presto per abbassare la guardia. Il governo ha emanato qualche giorno fa un nuovo Dpcm, con attenzione massima per il periodo clou delle festività natalizie. L'articolo proviene da Inews.it.

