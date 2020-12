Lombardia e Piemonte zona gialla il 13 dicembre “Ordinanza venerdì | misure domenica”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)dal 13saranno in: Fontana e Cirioufficiale, ci ha confermato Speranza, leattive da

DPCgov : ???? Mobilitati dal Dipartimento stanno confluendo in Emilia-Romagna oltre 100 volontari di #protezionecivile proveni… - Viminale : #Vigilidelfuoco impegnati a fronteggiare l'emergenza #maltempo con 2.200 interventi effettuati nelle ultime 48 ore… - Itsdees28 : 'Dintorni' inteso praticamente tutto Lombardia e Piemonte. - chestoriazi : guardando il mio orticello se tornano gialli lombardia e piemonte posso tornare a Torino a salutare un po' di gente… - fracostanzo : Piemonte e Lombardia dal 13 diventeranno zona gialla. Pronti a tornare in zona rossa con la Befana? -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Piemonte

La Stampa

Roma, 9 dic. - Un segnale positivo, in un contesto di fragilità economica, arriva nel 2020 dalle start-up innovative, che dal 2013 hanno registrato una crescita di 12 volte raggiungendo quota 12.014 ( ...Regioni in zona gialla, avvinandoci a Natale molte potrebbero essere promosse in zona gialla già dall'11 dicembre: scoprite quali ...