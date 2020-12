Lockdown Duro in Germania Dopo Natale, Merkel: Chiudere Negozi e Ridurre Le Lezioni a Scuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Germania sta preparando le misure per prevenire un aumento dei contagi Dopo le festività natalizie. In un discorso a Bundestag, la Cancelliera Angela Merkel ha annunciato: “È necessario abbassare ulteriormente i contatti sociali, come raccomandano gli scienziati. Ritengo sia giusto Chiudere i Negozi Dopo le feste fino ad almeno il 10 gennaio e di Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lasta preparando le misure per prevenire un aumento dei contagile festività natalizie. In un discorso a Bundestag, la Cancelliera Angelaha annunciato: “È necessario abbassare ulteriormente i contatti sociali, come raccomandano gli scienziati. Ritengo sia giustole feste fino ad almeno il 10 gennaio e di

