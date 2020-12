Lo Stato in cui le cose vanno male e gli ospedali saranno strapieni a Natale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In California è scattato un nuovo lockdown: molte attività produttive (non tutte) resteranno chiuse e le persone non potranno incontrare nessuno al di fuori delle loro famiglie. Ma la popolazione ... Leggi su today (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In California è scattato un nuovo lockdown: molte attività produttive (non tutte) resteranno chiuse e le persone non potranno incontrare nessuno al di fuori delle loro famiglie. Ma la popolazione ...

reportrai3 : Nell’ultimo anno non c’è stata iniziativa pubblica di Casapound a cui non sia stato invitato un rappresentante di F… - CottarelliCPI : Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è so… - robertosaviano : L'Italia continua a vendere armamenti all'Egitto, paese in cui è stato assassinato #giulioregeni, paese in cui veng… - LupodiBrughiera : Esattamente. Le fake news (CNN in cima alla lista) si sono scatenate sul 'rigetto' di un caso che non ha però a che… - MarioRo83908410 : RT @MinistroEconom1: Il M5S è l'unico partito della storia repubblicana che è riuscito a realizzare interamente il programma per cui era s… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato cui Lo Stato in cui le cose vanno male e gli ospedali saranno strapieni a Natale Today.it Il Governo gioca col cashback: ma la cittadinanza etica si basa su scelte, non su app

Il meccanismo di controllo di flussi e premialità messo in campo dal Governo pone un problema radicale: possiamo trattare i cittadini alla stregua di clienti e ridurre la responsabilità a mero gioco t ...

Covid, morti altri cinque medici: “Siamo tornati ai tempi di marzo”

Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid: sono 4 i camici bianchi la cui morte è stata comunicata oggi dai presidenti degli Ordini. Tre di loro erano medici di famiglia. Salgono così a ...

Il meccanismo di controllo di flussi e premialità messo in campo dal Governo pone un problema radicale: possiamo trattare i cittadini alla stregua di clienti e ridurre la responsabilità a mero gioco t ...Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid: sono 4 i camici bianchi la cui morte è stata comunicata oggi dai presidenti degli Ordini. Tre di loro erano medici di famiglia. Salgono così a ...