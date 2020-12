Lo staff di Biden: 'In Pennsylvania respinto un assalto al processo elettorale' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il portavoce della campagna di Joe Biden, Michael Gwin, ha commentato così la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ieri ha bocciato il ricorso dei repubblicani contro l'esito del voto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il portavoce della campagna di Joe, Michael Gwin, ha commentato così la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ieri ha bocciato il ricorso dei repubblicani contro l'esito del voto ...

Il commento di Micheal Gwin dopo che la Corte Suprema ha respinto il ricorso di Trump: "Le elezioni sono chiuse" ...

