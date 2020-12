Lo smartphone: un nuovo alleato nel trattamento della dipendenza da eroina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra le droghe considerate più devastanti in termini di danno fisico, psicologico e sociale, sicuramente c’è l’eroina. La definizione di disturbo da uso di eroina include sia l’abuso che la dipendenza da questa. Si osserva un’assunzione esagerata per un tempo prolungato, un forte e indomabile desiderio, un uso nonostante la presenza di molteplici problemi correlati. Spesso questo disturbo viene trattato con l’utilizzo di farmaci e una psicoterapia comportamentale. Uno degli obiettivi è aumentare la gratificazione non derivante dall’eroina, ma da altre situazioni come attività ricreative, familiari o lavorative. In aggiunta si punta a premiare il soggetto ogni volta che riesce ad allontanarsi dalla sostanza. La psicoterapia tuttavia richiede tempo e utilizzo di notevole di risorse. Questo su larga scala può riflettersi ... Leggi su bufale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra le droghe considerate più devastanti in termini di danno fisico, psicologico e sociale, sicuramente c’è l’. La definizione di disturbo da uso diinclude sia l’abuso che lada questa. Si osserva un’assunzione esagerata per un tempo prolungato, un forte e indomabile desiderio, un uso nonostante la presenza di molteplici problemi correlati. Spesso questo disturbo viene trattato con l’utilizzo di farmaci e una psicoterapia comportamentale. Uno degli obiettivi è aumentare la gratificazione non derivante dall’, ma da altre situazioni come attività ricreative, familiari o lavorative. In aggiunta si punta a premiare il soggetto ogni volta che riesce ad allontanarsi dalla sostanza. La psicoterapia tuttavia richiede tempo e utilizzo di notevole di risorse. Questo su larga scala può riflettersi ...

framarin : Snapdragon 888 5G: gli smartphone Android avranno un nuovo cervello - PuntoCellulare : Il nuovo Moto G Stylus 2021 è apparso in anteprima su Amazon, nonostante non sia stato ancora presentato da Motorol… - offertegiorno : CUBOT Note 20 Pro Cellulari Offerte, 6GB RAM + 128GB ROM Octa Core Smartphone 149,99€ - Andrea751201 : @Angie_Lo7 Bene o male per la sostituzione del display spenderesti 50/75€,e con qualcosa vicino ti viene uno smartphone nuovo. - HDblog : Galaxy A52 5G, nuovo medio gamma Samsung nelle prime immagini -

Ultime Notizie dalla rete : smartphone nuovo Snapdragon 888: quando esce, nuove funzioni AI e prestazioni Techradar Creare nuove domande con risposte per Alexa su Amazon Echo

Ora è possibile attivare nuove Skill con domande e risposte personalizzate di ogni tipo su Alexa e Amazon Echo in modo facile e veloce ...

Tutti gli smartphone Samsung che riceveranno Android 11: online la lista aggiornata

Samsung Germania ci ha svelato la lista aggiornata dei dispositivi che riceveranno Android 11. Tante conferme e altrettante sorprese. Scopriamoli insieme ...

Ora è possibile attivare nuove Skill con domande e risposte personalizzate di ogni tipo su Alexa e Amazon Echo in modo facile e veloce ...Samsung Germania ci ha svelato la lista aggiornata dei dispositivi che riceveranno Android 11. Tante conferme e altrettante sorprese. Scopriamoli insieme ...