“Lo ha nascosto alla famiglia”. Ginevra Lamborghini, ora si scopre tutto sulla sorella di Elettra prima dell’ingresso al GF Vip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elettra Lamborghini è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno grazie alla partecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019 e all’ultima edizione del festival di Sanremo con il brano ‘Musica – il resto scompare’. prima di diventare coach di The Voice e protagonista del festival della canzone italiana, Elettra è stata un personaggio puramente televisivo. L’abbiamo vista nello show di MTV Super Shore per tre stagioni, poi ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shore britannico. A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo Pem Pem che ha ottenuto il doppio disco di platino e conta al momento 116 milioni di visualizzazioni, mentre a settembre dello stesso anno è uscito il secondo singolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno graziepartecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019 e all’ultima edizione del festival di Sanremo con il brano ‘Musica – il resto scompare’.di diventare coach di The Voice e protagonista del festival della canzone italiana,è stata un personaggio puramente televisivo. L’abbiamo vista nello show di MTV Super Shore per tre stagioni, poi ha partecipatoversione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shore britannico. A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo Pem Pem che ha ottenuto il doppio disco di platino e conta al momento 116 milioni di visualizzazioni, mentre a settembre dello stesso anno è uscito il secondo singolo ...

VittorioBanti : @montagnadelsap1 @Aramcheck76 @QLexPipiens @PMO_W Di quella dei paesi nordici europei, Germania compresa. Avevamo u… - alcarbone1037 : RT @Claudio38748087: Una volta... a testa bassa come i corvi i loro suggerimenti, glie li dicevano sottovoce, di nascosto: 'dichiarati gay… - LaAndre7 : Ognuno ha il suo circo, tu hai il tuo. Solo che il tuo lo hai sempre tenuto nascosto e nessuno se n’è mai accorto.… - _zaynshugx : @Anastas00458326 Io non lo ammetto perché non lo penso, e poi io credo a quello che loro dicono, mica vado a scavar… - bestanzon : Ci parli mai con il tuo bambino? Io ogni giorno. Da quando lo faccio succedono davvero belle cose. E con una mia am… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo nascosto CALENDARIO Epson 2021 Fortune Italia