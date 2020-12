LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA | doppietta di Benzema | all’Inter basta vincere

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? GOOOOOOOLLLLLLLLL!!! 2-0!!DI!! Gol fotocopia al primo: Rodrygo tiene un pallone in campo e lo mette in mezzo dove si inserisce il centravanti francese che si testa in torsione batte Sommer. 29? Può essere contento sin qua Zidane della prova della sua squadra: partita preparata bene ed approcciata nel migliore dei modi, favorito anche da un attacco abulico da parte dei tedeschi. 27?che cerca di addormentare i ritmi della partita, gestendo il possesso e provando di tanto in tanto a bussare dalle parti di Sommer. 25? OCCASIONE GLADBACH! Verticalizzazione immediata di Kramer verso Pléa che si infila fra Sergio Ramos e Varane (distratti nell’occasione) e arriva davanti ...

L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a ...L’Inter si gioca il tutto per tutto in un incontro decisivo: obbligatorio vincere. Sperando che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino… La solita ‘pazza Inter’ che si gioca tutto in una ...