LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA: Benzema lancia il Real, agli ottavi anche il Gladbach (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Qualificazione meritata per Real Madrid e Borussia MoenchenGladbach: queste due formazioni sono state in fondo le più costanti e quelle che hanno vinto le partite “turning point” del raggruppamento. 22.56 FINISCE A SAN SIRO! Inter eliminata da tutto ed unica squadra italiana a non qualificarsi agli ottavi di Champions. Nel gruppo B si qualificano Real Madrid (come primo) e Borussia MoenchenGladbach (come seconda). 22.54 Si prolunga il recupero a San Siro ed aumentano i pensieri e le elucubrazioni per il Borussia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.59 Qualificazione meritata per: queste due formazioni sono state in fondo le più costanti e quelle che hanno vinto le partite “turning point” del raggruppamento. 22.56 FINISCE A SAN SIRO! Inter eliminata da tutto ed unica squadra italiana a non qualificarsidi Champions. Nel gruppo B si qualificano(come primo) e(come seconda). 22.54 Si prolunga il recupero a San Siro ed aumentano i pensieri e le elucubrazioni per il...

DebyA86 : @Buuuugia Ho scritto real time live su google, se l hai persa puoi trovare la replica - Margherita9277 : Non io che non so se guardare real time con Tommaso Zorzi o il live in cui Zorzi insegna lo slang social #gfvip - Giorgia17021531 : tommy scusa se non ti guardo più in live, ma devo già guardarti su real time #GFVIP - zazoomblog : LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA: doppietta di Benzema all’Inter basta vincere - #Madrid… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: 41' REAL vicino al TRIS! Palo di #Modric! #RealMadridBorussia 2-0 LIVE -