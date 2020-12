LIVE Monaco-Virtus Bologna 68-74, EuroCup basket in DIRETTA: le V-Nere vincono con un’incredibile rimonta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della partita La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito, alla prossima! Tra le tante cause del meltdown del Monaco, probabilmente la più importante sono i tiri liberi. Ben nove errori dalla lunetta, su ventitré tentativi, per i monegaschi. Nei primi venti minuti la Virtus aveva segnato 22 punti contro i 40 dei monegaschi. Nella ripresa le V-Nere hanno messo a referto 52 punti contro i 28 degli avversari. 68-74 2/2 ai liberi di Markovic. E’ finita, la Virtus trionfa completando un incredibile rimonta. A fine primo tempo le V-Nere erano sotto di diciotto punti. Perde palla anche Bost, fallo su Markovic a tre secondi dal termine. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della partita La nostrafinisce qui. Grazie per averci seguito, alla prossima! Tra le tante cause del meltdown del, probabilmente la più importante sono i tiri liberi. Ben nove errori dalla lunetta, su ventitré tentativi, per i monegaschi. Nei primi venti minuti laaveva segnato 22 punti contro i 40 dei monegaschi. Nella ripresa le V-hanno messo a referto 52 punti contro i 28 degli avversari. 68-74 2/2 ai liberi di Markovic. E’ finita, latrionfa completando un incredibile. A fine primo tempo le V-erano sotto di diciotto punti. Perde palla anche Bost, fallo su Markovic a tre secondi dal termine. La ...

