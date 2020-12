LIVE Monaco-Virtus Bologna 29-14 | EuroCup basket in DIRETTA | pochi canestri nella prima parte del secondo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-16 Due punti per Weems su assist di Markovic. 29-14 Due punti per Willis. 27-14 Due liberi a segno per Teodosic. 27-12 Yeguete da due. 25-12 Teodosic apre ilcoi primi due punti della sua partita. Finisce qua il primocon ilsopra di ben quindici punti. 25-10 Segna dall’arco anche Ndoye. 22-10 Bomba di Rebic! 19-10 Segna Tessitori su assist di Teodosic. 19-8 +11con Yeguete. 17-8 Knight ruba palla a Tessitori, si precipita dall’altradel campo e segna. 15-8 Altri due punti per Lessort 13-8 Canestro da due di Gamble. 13-6 Altra bomba di Bost. 10-6 Due liberi a segno per Weems. 10-4 Bomba di Bost. 7-4 Alibegovic prende il rimbalzo in attacco, dopo una tripla sbagliata ...