LIVE – Cremona-Cantù 66-44, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vanoli Cremona e Acqua S.Bernardo Cantù si sfidano nel recupero della settima giornata di Serie A1 2020/2021. Nonostante le numerose partite in meno, le due compagini lombarde hanno un piccolo margine sulle retrovie e vincendo potrebbero avvicinarsi alla zona playoff. Mercoledì 9 dicembre alle ore 19.30 inizierà il confronto che potrete in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Cantù 66-44 26? – Cournooh letale nei pressi del canestro. 66-44. 24? – Ennesimo canestro da tre di Homems e risposta immediata di Bayehe. 63-44. 23? – Tripla di Mian! 60-40. 22? – 2/2 dai liberi di R. Williams. 57-38. INTERVALLO 20? – Ancora una schiacciata di Lee, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vanolie Acqua S.Bernardosi sfidano nel recupero della settima giornata diA1. Nonostante le numerose partite in meno, le due compagini lombarde hanno un piccolo margine sulle retrovie e vincendo potrebbero avvicinarsi alla zona playoff. Mercoledì 9 dicembre alle ore 19.30 inizierà il confronto che potrete insu Sportface. AGGIORNA LA66-44 26? – Cournooh letale nei pressi del canestro. 66-44. 24? – Ennesimo canestro da tre di Homems e risposta immediata di Bayehe. 63-44. 23? – Tripla di Mian! 60-40. 22? – 2/2 dai liberi di R. Williams. 57-38. INTERVALLO 20? – Ancora una schiacciata di Lee, ...

La partita Cremonese - Ascoli del 12 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B ...

LIVE Conferenza stampa dell'assessore Cattaneo su dati Arpa 2019

MILANO (9 dicembre 2020) - Conferenza stampa dell'assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo per presentare i dati Arpa relativi al 2019 sulla produzione, gestione e sul rec ...

