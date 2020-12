LIVE Conegliano-Nantes 3-0, Champions League volley in DIRETTA: le venete dominano il match. Egonu spaziale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronacaa della partita 18.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Conegliano e Nantes e buon proseguimento di serata. 18.42 Tutto facile per Conegliano che ha giocato un ottimo match palesando la grande differenza tecnica tra le due squadre in campo. Tra le Pantere brilla Paola Egonu capace di mettere a segno 20 punti in poco più di due set. 25-16 ACEEEE GENNARIIII!!!! 24-16 Primo tempo vincente di De Kruijf! Otto match ball per Conegliano. 23-16 Fast di De Kruijf! 22-16 Attacco da seconda linea out di Gicquel. 22-15 Muro impressionante di Snyder! 22-14 Pipe perfetta di Snyder!!! 22-13 Conegliano difende benissimo e chiude con una bomba ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronacaa della partita 18.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni deltrae buon proseguimento di serata. 18.42 Tutto facile perche ha giocato un ottimopalesando la grande differenza tecnica tra le due squadre in campo. Tra le Pantere brilla Paolacapace di mettere a segno 20 punti in poco più di due set. 25-16 ACEEEE GENNARIIII!!!! 24-16 Primo tempo vincente di De Kruijf! Ottoball per. 23-16 Fast di De Kruijf! 22-16 Attacco da seconda linea out di Gicquel. 22-15 Muro impressionante di Snyder! 22-14 Pipe perfetta di Snyder!!! 22-13difende benissimo e chiude con una bomba ...

zazoomblog : LIVE Conegliano-Nantes 25-19 25-11 Champions League volley in DIRETTA: tutto facile per le venete - #Conegliano-Na… - sportli26181512 : Champions, buona la prima per Conegliano e Civitanova. Oggi di nuovo in campo LIVE su Sky: A un anno esatto dal dop… - Volleyball_it : Champions League F.: Calcit Volley Kamnik vs. A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 - rivediamola… - SSportNetwork : #Volley #ChampionsLeague #Donne Prima vittoria di #Conegliano, che strapazza le slovene del #CalcitKamnik 3-0! #live - zazoomblog : LIVE Conegliano-Calcit Kamnik 2-0 Champions League volley in DIRETTA: tutto facile per le venete nel secondo set: 2… -