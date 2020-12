LIVE Conegliano-Nantes 25-19 25-11 17-11, Champions League volley in DIRETTA: le venete avanti nel terzo set (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 MUROOOO BUTIGAAAN! 16-11 Gicquel a tutto braccio non sbaglia! 15-11 Alanko ancora di seconda. 15-10 Grande difesa di De Gennaro sul servizio di Sylves poi Adams tira una grande diagonale che si insacca nel campo di Nantens. 14-10 Snyder trova il tocco del muro la palla termina out. 14-9 MONSTEEEER BLOOOCCCCK ADAAAAAMS! 13-9 Gennari serve ancora De Kruijf per il primo tempo toccato dal muro ma la centrale di Conegliano è la più lesta a spingere la palla. 12-9 De Kruijf sbaglia il primo tempo. 12-8 Muro di Leyva su Gicquel. 12-7 Muro di Gicquel la palla termina out. 12-6 Egonu prima serve con un bolide e sulla free ball tira una bomba da seconda linea! 11-6 ACEEEEE EGOOONUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! 10-6 Nantes non riesce a difendere sul servizio di Egonu e primo tempo vincente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-11 MUROOOO BUTIGAAAN! 16-11 Gicquel a tutto braccio non sbaglia! 15-11 Alanko ancora di seconda. 15-10 Grande difesa di De Gennaro sul servizio di Sylves poi Adams tira una grande diagonale che si insacca nel campo di Nantens. 14-10 Snyder trova il tocco del muro la palla termina out. 14-9 MONSTEEEER BLOOOCCCCK ADAAAAAMS! 13-9 Gennari serve ancora De Kruijf per il primo tempo toccato dal muro ma la centrale diè la più lesta a spingere la palla. 12-9 De Kruijf sbaglia il primo tempo. 12-8 Muro di Leyva su Gicquel. 12-7 Muro di Gicquel la palla termina out. 12-6 Egonu prima serve con un bolide e sulla free ball tira una bomba da seconda linea! 11-6 ACEEEEE EGOOONUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! 10-6non riesce a difendere sul servizio di Egonu e primo tempo vincente ...

