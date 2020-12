LIVE Civitanova-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del Gruppo B della Champions League 2020-2021 per la formazione azzurra. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine dei quali le migliori classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, voleranno ai quarti di finale. La Lube viene da una più che convincete vittoria contro Perugia nel derby italiano di ieri: i ragazzi di Fefè De Giorgi, grazie alla prestazione maiuscola di De Cecco, che è riuscito a mandare in doppia cifra quasi tutte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi, secondo match del Gruppo B della2020-2021 per la formazione azzurra. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine dei quali le migliori classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, voleranno ai quarti di finale. La Lube viene da una più che convincete vittoria contro Perugia nel derby italiano di ieri: i ragazzi di Fefè De Giorgi, grazie alla prestazione maiuscola di De Cecco, che è riuscito a mandare in doppia cifra quasi tutte ...

zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia 2-1 Champions League volley in DIRETTA: la Lube si riporta avanti - #Civitanova-Perugia… - OA_Sport : LIVE Civitanova-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: derby italiano rovente, sfida tra corazzate - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia Champions League volley in DIRETTA: subito un derby cruciale per la qualificazione -… - sportli26181512 : La Champions maschile e femminile LIVE su Sky: Tra le grandi d’Europa anche 8 squadre italiane, fra uomini e donne.… - Volleyball_it : Superlega: Recupero 9. giornata. Ore 18 live streaming Civitanova - Cisterna -