LIVE Civitanova-Tours 3-0, Champions League volley in DIRETTA: Juantorena sugli scudi, Lube prima nel gruppo B! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La cronaca della partita 22:12 22:11 Vittoria convincente della Lube che, con una giornata di anticipo, si aggiudicano la leadership del gruppo B e fa un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. 25-23 Diagonale profonda di Juantorena, che regala il match ai suoi! 24-23 Udrys annulla il primo. 24-22 Mani-out di Leal, che da posto quattro regala due match-point ai suoi. 23-22 Diagonale nei due metri di Udrys, si continua punto a punto. 23-21 Parallela millimetrica di Rychlicki da posto due. 22-21 Errore al servizio per entrambe le squadre. 21-20 Diagonale stretta di El Graoui. 21-19 Erroraccio da seconda linea per ...

