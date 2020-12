LIVE Civitanova-Tours 25-21, Champions League volley in DIRETTA: Juantorena trascina i suoi alla vittoria del primo set! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Esce il servizio di El Graoui. 1-2 Pallonetto spinto di El Graoui sul muro di Leal. 1-1 primo tempo dietro pazzesco di Anzani. 0-1 Si riparte con una parallela di El Graoui. 25-21 Ace di Juantorena! primo set alla Lube.6 24-21 Risponde presente Simon, che regala tre set-point alla Lube. 23-21 primo tempo assurdo di Montes. 23-20 Non passa la battuta di Wounembaina. 22-20 Ottima diagonale di Udrys contro il muro a tre piazzato della Lube. 22-19 Ci pensa Rychlicki da posto due. 21-19 Ancora un errore in parallela per di Leal. 21-18 Invasione a rete do Anzani, che sciupa una gran difesa di Balaso. 21-17 Pipe di Osmany, che è al terzo punto in quattro azioni. Time-out per il Tours. 20-17 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Esce il servizio di El Graoui. 1-2 Pallonetto spinto di El Graoui sul muro di Leal. 1-1tempo dietro pazzesco di Anzani. 0-1 Si riparte con una parallela di El Graoui. 25-21 Ace disetLube.6 24-21 Risponde presente Simon, che regala tre set-pointLube. 23-21tempo assurdo di Montes. 23-20 Non passa la battuta di Wounembaina. 22-20 Ottima diagonale di Udrys contro il muro a tre piazzato della Lube. 22-19 Ci pensa Rychlicki da posto due. 21-19 Ancora un errore in parallela per di Leal. 21-18 Invasione a rete do Anzani, che sciupa una gran difesa di Balaso. 21-17 Pipe di Osmany, che è al terzo punto in quattro azioni. Time-out per il. 20-17 ...

