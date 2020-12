LIVE Civitanova-Tours 11-7, Champions League volley in DIRETTA: avvio in scioltezza della squadra azzurra! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Ace di Juantorena, la Lube prova subito a scappare via. 11-7 Time-out per il Tours. 11-7 Leal mette fine ad un’azione spettacolare, condita da numerose difese di Balaso. 10-7 Esce la battuta del centrale brasiliano. 9-7 Nascimento continua a passare con estrema facilità dal centro. 9-6 Parallela vincente da seconda linea per Rychlicki. 8-6 Primo tempo pazzesco di Nascimento. 8-5 Passa in mezzo al muro Juantorena, che porta i suoi a +3. 7-5 Sbaglia l’opposto bielorusso. 6-5 Buona parallela di Udrys, che ora se ne va al servizio. 6-4 Cerca le mani del muro Wounembaina, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 5-4 Scappa via il servizio di Montes. 4-4 Gran muro di Nascimento su Simon. 4-3 Errore in attacca di Leal, che ha provato ad esasperare la parallela. 4-2 Simon trova le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-7 Ace di Juantorena, la Lube prova subito a scappare via. 11-7 Time-out per il. 11-7 Leal mette fine ad un’azione spettacolare, condita da numerose difese di Balaso. 10-7 Esce la battuta del centrale brasiliano. 9-7 Nascimento continua a passare con estrema facilità dal centro. 9-6 Parallela vincente da seconda linea per Rychlicki. 8-6 Primo tempo pazzesco di Nascimento. 8-5 Passa in mezzo al muro Juantorena, che porta i suoi a +3. 7-5 Sbaglia l’opposto bielorusso. 6-5 Buona parallela di Udrys, che ora se ne va al servizio. 6-4 Cerca le mani del muro Wounembaina, ma la palla finiscemente fuori. 5-4 Scappa via il servizio di Montes. 4-4 Gran muro di Nascimento su Simon. 4-3 Errore in attacca di Leal, che ha provato ad esasperare la parallela. 4-2 Simon trova le ...

