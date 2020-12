LIVE Civitanova-Tours 0-0, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:15 I turchi dell’Arkasspor hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, consentendo alle tre restanti squadre di partire con tre punti all’attivo, di conseguenza Civitanova, vista la vittoria di ieri, si trova già in vetta con sei lunghezze e ha bisogno di un punto per essere sicura di concludere in testa il round robin. 20:12 La Lube viene da una vittoria estremamente convincente contro Perugia, i ragazzi di De Giorgi si sono messi alle spalle lo scoglio più grande della settimana e adesso viaggiano spediti verso la leadership del gruppo B. 20:09 La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:15 I turchi dell’Arkasspor hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, consentendo alle tre restanti squadre di partire con tre punti all’attivo, di conseguenza, vista la vittoria di ieri, si trova già in vetta con sei lunghezze e ha bisogno di un punto per essere sicura di concludere in testa il round robin. 20:12 La Lube viene da una vittoria estremamente convincente contro Perugia, i ragazzi di De Giorgi si sono messi alle spalle lo scoglio più grande della settimana e adesso viaggiano spediti verso la leadership del gruppo B. 20:09 La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine ...

