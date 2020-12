LIVE/ Avellino-Bisceglie, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Vietato sbagliare. L’Avellino, dopo la figuraccia di domenica con la Virtus Francavilla, avrà l’obbligo di vincere il confronto con il Bisceglie. La formazione irpina, orfana di Piero Braglia, non può assolutamente permettersi ulteriori passi falsi. In panchina ci andrà in vice del tecnico toscano, Domenico De Simone, guarito dal Covid. Avellino (3-5-2): Pane; Miceli, Rocchi, Silvestri ; Adamo, Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito ; Maniero, Fella . A disp.:Pizzella, Leoni, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Mariconda, Burgio, Nikolic. All.: De Simone. Bisceglie (4-3-3): Spurio, Giron, De Marino, Priola, Mansour, Cittadino, Padulano, Rocco, Zagaria, Maimone, Altobello A disp.: Russo, Vona, Makota, Cigliano, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Musso, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vietato sbagliare. L’, dopo la figuraccia di domenica con la Virtus Francavilla, avrà l’obbligo di vincere il confronto con il. La formazione irpina, orfana di Piero Braglia, non può assolutamente permettersi ulteriori passi falsi. In panchina ci andrà in vice del tecnico toscano, Domenico De Simone, guarito dal Covid.(3-5-2): Pane; Miceli, Rocchi, Silvestri ; Adamo, Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito ; Maniero, Fella . A disp.:Pizzella, Leoni, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Mariconda, Burgio, Nikolic. All.: De Simone.(4-3-3): Spurio, Giron, De Marino, Priola, Mansour, Cittadino, Padulano, Rocco, Zagaria, Maimone, Altobello A disp.: Russo, Vona, Makota, Cigliano, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Musso, ...

