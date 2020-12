LIVE – Avellino-Bisceglie 1-0, recupero Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Avellino-Bisceglie, recupero della terza giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa sono in piena zona playoff, ma nelle ultime uscite non hanno raccolto molti punti e questa potrebbe essere la giusta occasione per agguantare il Foggia al quinto posto; i pugliesi, invece, hanno bisogno di fare risultato per tirarsi fuori dalle zone meno nobili della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 di mercoledì 9 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Avellino: Pane, Silvestri, Miceli, Rocchi, Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito, Fella, Maniero Bisceglie: Spurio, De Marino, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladidella terza giornata di. I padroni di casa sono in piena zona playoff, ma nelle ultime uscite non hanno raccolto molti punti e questa potrebbe essere la giusta occasione per agguantare il Foggia al quinto posto; i pugliesi, invece, hanno bisogno di fare risultato per tirarsi fuori dalle zone meno nobili della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 di mercoledì 9 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Pane, Silvestri, Miceli, Rocchi, Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito, Fella, Maniero: Spurio, De Marino, ...

