LIVE Ajax-Atalanta 0-1 | Champions League in DIRETTA | Muriel firma la rete che mette al sicuro il passaggio del turno Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 L’passa su un campo difficilissimo attraverso una prestazione compatta con il sigillo finale diche chiude la partita in contropiede, qualificata come seconda in classifica la squadra di Gasperini. 94? Fine della partita,0-1. 92?che ora prova a gestire questi ultimi minuti. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Goooooooooooooooooooooooooool,lllllllllllllllllllllllllllllllllllll, lanciato in contropiede salta il portiere e segna tutto solo,0-1. 86? Ekkelenkamp con il sinistro manda fuori. 84? Giallo per Freuler per fallo a centrocampo. 82? Gomezun cross forte per ...