LIVE Ajax-Atalanta 0-0, Champions League in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Mancano cinque minuti all’inizio della partita. 18.47 L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Champions League e potrebbe diventare solo la seconda squadra italiana a ottenere cinque successi di fila fuori casa nella competizione, dopo la Juventus tra dicembre 2017 e ottobre 2018. 18.44 L’Ajax è imbattuto nelle ultime sette partite contro avversarie italiane in Champions League, tuttavia cinque di queste sono terminate in parità (2 vittorie). La sua ultima sconfitta nella competizione contro una squadra italiana risale al marzo 2006, 0-1 contro l’Inter. 18.41 Ajax e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel loro unico precedente in competizioni europee, con la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Mancano cinque minuti all’inizio della partita. 18.47 L’ha vinto tutte le ultime quattro trasferte die potrebbe diventare solo la seconda squadra italiana a ottenere cinque successi di fila fuori casa nella competizione, dopo la Juventus tra dicembre 2017 e ottobre 2018. 18.44 L’è imbattuto nelle ultime sette partite contro avversarie italiane in, tuttavia cinque di queste sono terminate in parità (2 vittorie). La sua ultima sconfitta nella competizione contro una squadra italiana risale al marzo 2006, 0-1 contro l’Inter. 18.41hanno pareggiato 2-2 nel loro unico precedente in competizioni europee, con la ...

SkySport : Inizia Ajax-Atalanta: segui il LIVE ? #AjaxAtalanta Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - FlashScoreIT : #UCL #Ajax ?? #Atalanta Partiti! Seguite la diretta con la nostra TELECRONACA LIVE anche sulla app ??… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AjaxAtalanta Alle 18:55 Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #… - sportli26181512 : Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata: Atalanta in campo con l'Ajax per la qu… - effesala : In diretta su -