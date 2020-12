LIVE Ajax-Atalanta 0-0 | Champions League in DIRETTA | inizia la ripresa!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50?che soffre come nell’inizio di primo tempo. 48? Fuori Brobbey e dentro Promes nell’. 46?il secondo tempo! 19.50 Partita che non ha dato spettacolo in questo primo tempo, si nota un tiro di De Roon fuori di poco e un tentativo al volo di Gosens,che con questo risultato sarebbe qualificata. A tra poco per il secondo tempo! 48? Fine del primo tempo,0-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Rientra la punta dell’. 41? Brobbey resta a terra per uno scontro con Tagliafico. 39? La fascia più in difficoltà dell’è quella di sinistra, per la presenza di Antony. 37? Risultato che ricordiamo va benissimo ...