Lite tra detenuti nel carcere di Poggioreale, ferito anche un agente

Napoli – Ancora un episodio di violenza nel carcere di Poggioreale. Ieri ennesima aggressione ai danni dei Poliziotti Penitenziari ed a soli pochi giorni da un'altra da noi segnalata. anche quest'accadimento è avvenuto alla C.C. di Napoli Poggioreale, ove sembra che un detenuto, all'esito di una colluttazione con un altro detenuto, veniva accompagnato dagli agenti presso l'Infermeria centrale dell'istituto per le cure del caso, e qui si scagliava contro gli stessi e contro al personale sanitario, colpendo a suon di pugni ciò che lo circondava e ferendo uno dei Poliziotti. Contenuto dal Personale Penitenziario, veniva condotto ad altro Reparto e qui tentava di aggredire nuovamente gli stessi. anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei ...

