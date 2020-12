L’Italia piange Paolo Rossi, l’eroe di Spagna 82 è morto a 64 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’addio sui social della moglie. La notizia è stata data su Twitter dal vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale. Stella della Juve, il ct Bearzot lo portò ai Mondiali spagnoli contro tutto e tutti dopo la squalifica per lo scandalo calcioscommesse Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’addio sui social della moglie. La notizia è stata data su Twitter dal vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale. Stella della Juve, il ct Bearzot lo portò ai Mondiali spagnoli contro tutto e tutti dopo la squalifica per lo scandalo calcioscommesse

Vivo_Azzurro : L'#Italia piange #PaoloRossi ?? Gravina: 'Perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio' È morto all’età di 64 an… - LaStampa : L’Italia piange Paolo Rossi, l’eroe di Spagna 82 è morto a 64 anni - RaiRadio2 : In quella estate del 1982 l’Italia intera scese in piazza per far festa... Oggi #10dicembre, l'Italia piange un gra… - PasqualeDePrisc : La puteca di Pakos : Addio a Paolo Rossi: l'Italia piange per l'eroe de... - ETROFACCOR : RT @Vivo_Azzurro: L'#Italia piange #PaoloRossi ?? Gravina: 'Perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio' È morto all’età di 64 anni l’e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia piange Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera