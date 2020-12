L’infettivologo Matteo Bassetti, lancia l’allarme (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bassetti avverte gli italiani. Il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, ha parlato ai microfoni di ADNkronos Salute sottolineando i rischi relativi alla folla di persone nei weekend per lo shopping. Ecco le sue parole: “La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si mischieranno casi di Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale”. Bassetti avverte gli italiani sul rischio da folla per lo shopping“Dobbiamo fare attenzione e occorre rispettare le misure ora, prima del Natale. Ci sono atteggiamenti che non vanno bene, c’è troppa folla nei ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 dicembre 2020)avverte gli italiani. Il Prof., direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, ha parlato ai microfoni di ADNkronos Salute sottolineando i rischi relativi alla folla di persone nei weekend per lo shopping. Ecco le sue parole: “La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si mischieranno casi di Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale”.avverte gli italiani sul rischio da folla per lo shopping“Dobbiamo fare attenzione e occorre rispettare le misure ora, prima del Natale. Ci sono atteggiamenti che non vanno bene, c’è troppa folla nei ...

