«L'incredibile storia dell'Isola delle Rose» è su Netflix. Tutto sul nuovo film con Elio Germano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si basa su un fatto vero, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, nuova opera di Sydney Sibilla, cineasta noto per la trilogia di Smetto quando voglio. Questa volta il regista, che ha scritto anche la sceneggiatura (con Francesca Manieri) del film prodotto dalla casa Grøenlandia fondata con Matteo Rovere (Il primo re), si è cimentato con la storia, «incredibile» davvero, della piattaforma artificiale costruita dall'ingegnere Giorgio Rosa divenuta micronazione il 1º maggio 1968 e poi demolita nel febbraio del 1969. A interpretare il visionario ingegnere, c'è Elio Germano, che all'inizio dell'anno ha vinto l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si basa su un fatto vero, L', nuova opera di Sydney Sibilla, cineasta noto per la trilogia di Smetto quando voglio. Questa volta il regista, che ha scritto anche la sceneggiatura (con Francesca Manieri) delprodotto dalla casa Grøenlandia fondata con Matteo Rovere (Il primo re), si è cimentato con la, «» davvero,a piattaforma artificiale costruita dall'ingegnere Giorgio Rosa divenuta micronazione il 1º maggio 1968 e poi demolita nel febbraio del 1969. A interpretare il visionario ingegnere, c'è, che all'inizio'anno ha vinto l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di ...

NetflixIT : ?????????????????????????????????????????????????????????? L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è ora disponibile su Netflix. ????????????????????????… - WeCinema : #ElioGermano in una nuova strabiliante interpretazione! Dal 9 dicembre in digitale 'L'incredibile storia dell'Isola… - moviestruckers : L'incredibile storia de #LIsolaDelleRose, recensione del film di #SydneySibilia - myredflin : ELIO GERMANO nationa make some noise che oggi esce 'L'incredibile storia de l'isola delle rose' ? - ayellowlamp : RT @seiofossifuoco: a partire da oggi nove dicembre duemilaventi la mia vita si divide in pre e post l'incredibile storia dell'isola delle… -