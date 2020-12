L’incredibile storia dell’Isola delle Rose dal 9 dicembre su Netflix (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’incredibile storia dell’Isola delle Rose arriva su Netflix dal 9 dicembre. Il trailer e la trama del film sull’utopistico sogno divenuto realtà dell’ingegner Rosa Dal 9 dicembre 2020 sulla piattaforma Netflix sarà disponibile il film italiano L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Diretto da Sydney Sibilia, il film racconta L’incredibile storia della micronazione fondata nel 1968 e dismessa nel 1969, Isola delle Rose. Creata dall’utopica idea dell’ingegnere Giorgio Rosa, la nazione era composta da una piattaforma artificiale nel mare Adriatico e aveva una sua lingua ufficiale, ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 9 dicembre 2020)arriva sudal 9. Il trailer e la trama del film sull’utopistico sogno divenuto realtà dell’ingegner Rosa Dal 92020 sulla piattaformasarà disponibile il film italiano. Diretto da Sydney Sibilia, il film raccontadella micronazione fondata nel 1968 e dismessa nel 1969, Isola. Creata dall’utopica idea dell’ingegnere Giorgio Rosa, la nazione era composta da una piattaforma artificiale nel mare Adriatico e aveva una sua lingua ufficiale, ...

