L' inchiesta sui minori | i bambini affamati e schiacciati a terra per punizione Così il paese il adottò

wireditalia : La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole durante la punt… - fattoquotidiano : IL COVID NON È UNA PALLA. A NATALE NON FACCIAMO I CO*****I Grande inchiesta sui negazionisti e le teorie del complo… - reportrai3 : Dopo l’inchiesta di Report “Potere capitale”, il comandante della polizia locale di Roma Stefano Napoli ha rassegna… - ellellevercillo : RT @monicabenn2: La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole. Peccato che i numeri… - iltirreno : ??L'INCHIESTA DI MASSA CARRARA: Maltrattamenti e abusi psicologici sui piccoli della casa Serinper a Caglieglia. Cib… -

Ultime Notizie dalla rete : inchiesta sui

Il Tirreno

In una delle case della cooperativa sociale finita nell'inchiesta per corruzione: appalti in cambio di assunzioni pilotate ...Maltrattamenti e abusi psicologici sui piccoli della casa Serinper a Caglieglia. Cibo scarso e scadente, farmaci per sedarli. E dal borgo sono partite le denunce ...