TV7Benevento : Libri: rara edizione 'Ossi di seppia' di Montale venduta per 4.500 euro (2)... - LaCiamby : @Jesss____ Ma poi chi li legge più i libri ormai? Sono proprio rara. - bibliochevorrei : ??Nuovo post sul blog!?? Ecco una rara e bellissima edizione di #Alice (nel Paese delle Meraviglie) pubblicata negli… - iojuventino : Con la storia dei 9 anni si vendono bene i libri, si fanno le trasmissioni su YouTube guadagnandoci, ma certamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri rara

Affaritaliani.it

(Adnkronos) - Particolare interesse anche per la piccola sezione di “Musica”, ed in particolare per la "Raccolta di 36 arie manoscritte per voce di soprano e continuo" della seconda metà del XVII seco ...Per la foto di copertina, scattata dal grande Claudio Abate, sono state scelte le scarpette tessute con fili di nylon da Marisa Merz: abbandonate sulla spiaggia, esposte ai flussi e riflussi del mare ...