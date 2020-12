Lezioni fino a fine giugno: il Ministro interpelli gli insegnanti, ci faccia dire cosa stiamo facendo con la DAD (Di mercoledì 9 dicembre 2020) inviata da Marina Mangianti docente di scuola superiore - Esordisco con una breve cronistoria, perché la memoria labile di molti causa la dimenticanza di quanto affermato, quando questo non viene rinnegato. Dunque, partiamo con il 27 novembre del 2020: la Ministra ai trasporti De Micheli lancia una proposta nel corso di una sua intervista a La Repubblica: “riaprire le scuole, ma scaglionare gli studenti per non appesantire i trasporti pubblici, anche a costo di farli andare in classe sabato e domenica così da recuperare il tempo perduto”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) inviata da Marina Mangianti docente di scuola superiore - Esordisco con una breve cronistoria, perché la memoria labile di molti causa la dimenticanza di quanto affermato, quando questo non viene rinnegato. Dunque, partiamo con il 27 novembre del 2020: la Ministra ai trasporti De Micheli lancia una proposta nel corso di una sua intervista a La Repubblica: “riaprire le scuole, ma scaglionare gli studenti per non appesantire i trasporti pubblici, anche a costo di farli andare in classe sabato e domenica così da recuperare il tempo perduto”. L'articolo .

aochepalle : MA PORCO DIOOO AZZOLINA CHE CAZZO MI PROLUNGHI LE LEZIONI FINO AL 30 GIUGNO MA QUANDO CAZZO LA FACCIO LA MATURITÀ A… - dievve : #Scuola #causa Scuola fino a luglio e lezioni al sabato: il piano di Azzolina incassa il via libera dei presidi… - dievve : Scuola fino a luglio e lezioni al sabato: il piano di Azzolina incassa il via libera dei presidihttps://dinovalle.i… - gioxlouis : appena finiscono le lezioni mi metto a dormire e non voglio sentire nessuno fino alle 18 - _giorgiv_ : @FlaviaLuna10 @Aurora_Bersan @hooneygirl03 @_heartxhead_ non abbiamo detto questo. abbiamo solamente detto che in d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni fino Lezioni fino al 30 giugno? No, grazie! I docenti stanno lavorando sodo Orizzonte Scuola Scuole chiuse a Napoli per il maltempo, i sindacati: "Niente Dad in casa di allerta meteo"

E' il tema caldo nelle chat dei genitori, niente didattica a distanza in casa di allerta meteo. Così oggi a causa del maltempo le scuole restano chiuse a Napoli e per i bambini delle prime e seconde e ...

Da oggi le scuole medie riaprono le porte "Studenti e insegnanti felici di tornare"

Parlano i presidi degli istituti: "I ragazzi studiano meglio con i loro compagni che a casa, per fortuna è stato un periodo breve". E intanto prende corpo l’ipotesi di prolungare le lezioni sino a lug ...

E' il tema caldo nelle chat dei genitori, niente didattica a distanza in casa di allerta meteo. Così oggi a causa del maltempo le scuole restano chiuse a Napoli e per i bambini delle prime e seconde e ...Parlano i presidi degli istituti: "I ragazzi studiano meglio con i loro compagni che a casa, per fortuna è stato un periodo breve". E intanto prende corpo l’ipotesi di prolungare le lezioni sino a lug ...