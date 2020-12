L’ex direttore dell’Agenzia spaziale israeliana: “Siamo in contatto con gli alieni. Trump è informato” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gli alieni sono già in contatto con noi. Lo sa anche Trump”. Ha fatto sobbalzare sulla sedia gli ufologi di tutto il mondo l’intervista alL’ex capo della sicurezza spaziale israeliana, Haim Eshed. Dichiarazioni inverosimili, che sembrano un pesce d’aprile fuori stagione. L’intervista è apparsa sul quotidiano più letto in Israele, Yediot Aharonot. Tuttavia, l’intervistato vanta un curriculum inattaccabile. Il professore Haim Eshed è stato fondatore e direttore del programma di difesa spaziale del Ministero della difesa israeliano per 30 anni, dal 1981 al 2011. Tuttavia, le frasi sono davvero da filmetto di fantascienza. “Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non pubblicare che sono qui, l’umanità non è ancora pronta”, ha detto il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Glisono già incon noi. Lo sa anche”. Ha fatto sobbalzare sulla sedia gli ufologi di tutto il mondo l’intervista alcapo della sicurezza, Haim Eshed. Dichiarazioni inverosimili, che sembrano un pesce d’aprile fuori stagione. L’intervista è apparsa sul quotidiano più letto in Israele, Yediot Aharonot. Tuttavia, l’intervistato vanta un curriculum inattaccabile. Il professore Haim Eshed è stato fondatore edel programma di difesadel Ministero della difesa israeliano per 30 anni, dal 1981 al 2011. Tuttavia, le frasi sono davvero da filmetto di fantascienza. “Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non pubblicare che sono qui, l’umanità non è ancora pronta”, ha detto il ...

