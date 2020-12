L''esperto spiega perché in certi casi il Mose può anche non funziona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - "Quanto accaduto nel corso dell'ultima marea a Venezia può essere ritenuto il risultato di un insieme di fattori concatenati, che erano stati considerati e condivisi con il Comune di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) da diversi giorni, ma l'operatività del Mose dipende dai criteri che l'attuale gestore si è dato". Lo ha spiegato all'AGI Maurizio Ferla, responsabile del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), commentando gli eventi che si sono succeduti a Venezia a causa dell'alta marea. "L'ISPRA - aggiunge l'esperto - partecipa con il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comune di Venezia a una collaborazione volta a coordinare le previsioni e le analisi ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - "Quanto accaduto nel corso dell'ultima marea a Venezia può essere ritenuto il risultato di un insieme di fattori concatenati, che erano stati considerati e condivisi con il Comune di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) da diversi giorni, ma l'operatività del Mose dipende dai criteri che l'attuale gestore si è dato". Lo hato all'AGI Maurizio Ferla, responsabile del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), commentando gli eventi che si sono succeduti a Venezia a causa dell'alta marea. "L'ISPRA - aggiunge l'- partecipa con il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comune di Venezia a una collaborazione volta a coordinare le previsioni e le analisi ...

sulsitodisimone : L''esperto spiega perché in certi casi il Mose può anche non funziona - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Il dott. Raffaele Mercuri in diretta a #Mattino5 ci spiega la dermatite atopica: ecco tutti i consigli dell'esperto per contr… - mattino5 : Il dott. Raffaele Mercuri in diretta a #Mattino5 ci spiega la dermatite atopica: ecco tutti i consigli dell'esperto… - VeronicaMelelli : esperto del #Pcc spiega legami decennali del Pcc con l'establishment di Washington, la famiglia Biden, Wall Street.… - WhatsTech3 : Questa guida spiega a chi è meno esperto come poter stampare la rubrica dei contatti dal proprio iPhone E’ vero che… -