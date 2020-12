Leonori | con legge street art nel Lazio in circolo energie positive

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta didi cui sono stata promotrice su ‘Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione dellaArt’. La, la seconda in Italia dopo quella pugliese, nasce da un confronto con alcuni protagonisti dellaart, una forma d’arte che nella sua traduzione significa ‘arte di strada’ ma che ha, tra le funzioni e obiettivi principali, qualcosa di piu’ grande: la trasformazione, riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani in chiave culturale e sociale.” “Con uno stanziamento di 500mila euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 per concedere contributi finalizzati alla realizzazione di opere, laprevede che i comuni redigano annualmente un elenco dei beni e degli spazi disponibili nel rispettivo territorio, da ...