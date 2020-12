L' Ema rassicura | ' La prima autorizzazione per il vaccino in Ue arriverà il 29 dicembre'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La direttrice esecutiva dell'Ema, Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in un'intervista al network Lena di cui fa parte Repubblica: 'Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui ...

“Probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna”, spiega, ma “il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a ...Salvatore Sciacchitano, medico endocrinologo dell'Università La Sapienza di Roma, è stato ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" ...