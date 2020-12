Legge di bilancio giallorossa, le pagelle di Lettera 150 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il disegno di Legge di bilancio per l’anno finanziario 2021, dovrebbe esprimere una posizione di equilibrio tra interventi straordinari, dovuti agli effetti pandemici, e strutturali. Il fatto che l’Italia sia cresciuta in maniera più moderata rispetto agli altri Paesi europei a partire dal 2008, indica che ci sono aspetti strutturali che la Legge di bilancio avrebbe dovuto se non risolvere, almeno iniziare ad affrontare. La logica degli interventi appare invece frammentata e non lascia intravedere alcuna armonica visione sociale di presente e di futuro. Nonostante il quadro economico per il nostro Paese risulti inevitabilmente negativo con una variazione attesa del Pil a fine anno negativa (-8,9 per cento), la crescita congiunturale nel terzo trimestre ha registrato una variazione positiva (+15,9 per cento) superiore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il disegno didiper l’anno finanziario 2021, dovrebbe esprimere una posizione di equilibrio tra interventi straordinari, dovuti agli effetti pandemici, e strutturali. Il fatto che l’Italia sia cresciuta in maniera più moderata rispetto agli altri Paesi europei a partire dal 2008, indica che ci sono aspetti strutturali che ladiavrebbe dovuto se non risolvere, almeno iniziare ad affrontare. La logica degli interventi appare invece frammentata e non lascia intravedere alcuna armonica visione sociale di presente e di futuro. Nonostante il quadro economico per il nostro Paese risulti inevitabilmente negativo con una variazione attesa del Pil a fine anno negativa (-8,9 per cento), la crescita congiunturale nel terzo trimestre ha registrato una variazione positiva (+15,9 per cento) superiore ...

