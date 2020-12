Legge di bilancio 2021: pensioni di guerra da riparare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impegno traversale del Parlamento per restituire alle pensioni di guerra la loro natura risarcitoria e tutelare i percettori più fragili L’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra (ANVCG) da... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impegno traversale del Parlamento per restituire alledila loro natura risarcitoria e tutelare i percettori più fragili L’Associazione Nazionale Vittime civili di(ANVCG) da...

TeresaBellanova : Se il presidente Conte dovesse insistere con la sua proposta di governance del Recovery Fund, presentandola nella L… - Daniele_Manca : Mes, Renzi: «Io non cedo, Conte faccia un passo indietro. Pronti a non votare la legge di Bilancio», #danonperdere… - FiorellaMannoia : GINO STRADA: “Nella legge di bilancio del 2021 si sta discutendo sulla destinazione di 6 MILIARDIdi euro a nuovi si… - solosumisura : RT @PaoloMaddalenaA: Ha ricominciato, come suo costume, il guascone Renzi a porre delle difficoltà su questa scelta di Conte, minacciando c… - InfoFiscale : Bonus pubblicità 2021, credito di imposta al 50% confermato dalla Legge di Bilancio -